Les Rendez-vous de Sally Rue de la Sole Eymet

Les Rendez-vous de Sally

Rue de la Sole Le Jardin de Sally Eymet Dordogne

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Sally vous invite au jardin à une balade naturaliste dans le cadre de la Journée Internationale des Forêts.

Au programme de la journée

10h-12 Balade

12h Pique-nique partagé au jardin ( à la salle polyvalent de la Gare en cas de mauvais temps )

15h30 AGO de l’association Les Amis de Sally la Salamandre ( à la salle polyvalent de la Gare )

Sur inscription. .

Rue de la Sole Le Jardin de Sally Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 68 58 96 lesamisdesally@gmail.com

L’événement Les Rendez-vous de Sally Eymet a été mis à jour le 2026-02-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides