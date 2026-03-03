Les Rendez-vous de Sally Rue de la Sole Eymet
Les Rendez-vous de Sally Rue de la Sole Eymet dimanche 29 mars 2026.
Les Rendez-vous de Sally
Rue de la Sole Le Jardin de Sally Eymet Dordogne
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Sally vous invite au jardin à une balade naturaliste dans le cadre de la Journée Internationale des Forêts.
Au programme de la journée
10h-12 Balade
12h Pique-nique partagé au jardin ( à la salle polyvalent de la Gare en cas de mauvais temps )
15h30 AGO de l’association Les Amis de Sally la Salamandre ( à la salle polyvalent de la Gare )
Sur inscription. .
Rue de la Sole Le Jardin de Sally Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 68 58 96 lesamisdesally@gmail.com
