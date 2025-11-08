Spectacle | Souviens-toi ! L’Eden Eymet
Spectacle | Souviens-toi ! L’Eden Eymet dimanche 14 juin 2026.
Eymet
Spectacle | Souviens-toi !
L’Eden Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Spectacle de danse contemporaine et modern jazz.
Ce spectacle explore avec émotion le thème du Burn-out et la quête d’équilibre entre nos multiples facettes intérieures.
Chorégraphie de Alexia Wouters et Laurence Vacque, écriture et mise en scène par Alexia Wouters. .
L’Eden Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 64 95 58
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English : Spectacle | Souviens-toi !
L’événement Spectacle | Souviens-toi ! Eymet a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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