Spectacle | Souviens-toi ! L’Eden Eymet

Eymet

Spectacle | Souviens-toi !

L’Eden Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Spectacle de danse contemporaine et modern jazz.

Ce spectacle explore avec émotion le thème du Burn-out et la quête d’équilibre entre nos multiples facettes intérieures.

Chorégraphie de Alexia Wouters et Laurence Vacque, écriture et mise en scène par Alexia Wouters. .

L’Eden Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 64 95 58

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English : Spectacle | Souviens-toi !

L’événement Spectacle | Souviens-toi ! Eymet a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides