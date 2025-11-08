Exposition | Marion AMIET Peinture Salle Cadix Eymet

Eymet

Exposition | Marion AMIET Peinture

Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:30:00

Date(s) :

2026-06-08

Marion Amiet, peintre et cinéaste, est une artiste qui explore le monde de l’image, qu’il soit fixe ou animé, il est toujours vivant.

Elle exposera des peintures à l’huile à la salle Cadix d’Eymet. Elle peint des paysages réels ou imaginaires où la nature devient source d’inspiration et de contemplation. Forêts, arbres et plantes se transforment en formes et couleurs qui révèlent la poésie et les mystères du monde vivant. À travers ses peintures, elle invite à une immersion sensible dans les paysages où la nature semble murmurer ses secrets premiers. .

Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine marion.amiet@live.fr

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English : Exposition | Marion AMIET Peinture

L’événement Exposition | Marion AMIET Peinture Eymet a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides