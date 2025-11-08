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Exposition | Marion AMIET Peinture Salle Cadix Eymet

Exposition | Marion AMIET Peinture Salle Cadix Eymet

Exposition | Marion AMIET Peinture Salle Cadix Eymet lundi 8 juin 2026.

Lieu : Salle Cadix

Adresse : Avenue de la Bastide

Ville : 24500 Eymet

Département : Dordogne

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Eymet

Exposition | Marion AMIET Peinture

Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 10:00:00
fin : 2026-06-14 12:30:00

Date(s) :
2026-06-08

Marion Amiet, peintre et cinéaste, est une artiste qui explore le monde de l’image, qu’il soit fixe ou animé, il est toujours vivant.
Elle exposera des peintures à l’huile à la salle Cadix d’Eymet. Elle peint des paysages réels ou imaginaires où la nature devient source d’inspiration et de contemplation. Forêts, arbres et plantes se transforment en formes et couleurs qui révèlent la poésie et les mystères du monde vivant. À travers ses peintures, elle invite à une immersion sensible dans les paysages où la nature semble murmurer ses secrets premiers.   .

Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   marion.amiet@live.fr

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English : Exposition | Marion AMIET Peinture

L’événement Exposition | Marion AMIET Peinture Eymet a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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