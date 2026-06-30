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AGENDA · Amélie-les-Bains-Palalda

ATELIER D’ART PHOTO THÉRAPIE Amélie-les-Bains-Palalda

mercredi 8 juillet 2026 · Amélie-les-Bains-Palalda

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Micro-Folie
Ville
66110 Amélie-les-Bains-Palalda
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Amélie-les-Bains-Palalda

ATELIER D’ART PHOTO THÉRAPIE

Micro-Folie Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Une parenthèse de bien-être alliant méditation guidée, balade en pleine nature et séance photo dans un cadre bienveillant et sécurisant. Une invitation à apaiser le mental, renforcer la confiance en soi et conserver des souvenirs authentiques de cette expérience. Ouvert à tous, que l’on soit modèle d’un jour, passionné ou amateur de photographie.
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Micro-Folie Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 17 68 40 29 

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English :

A wellness retreat combining guided meditation, a nature walk, and a photo session in a caring and safe environment. An invitation to calm your mind, boost your self-confidence, and create lasting memories of this experience. Open to everyone—whether you’re a one-day model, a photography enthusiast, or just someone who loves taking pictures.

L’événement ATELIER D’ART PHOTO THÉRAPIE Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR

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