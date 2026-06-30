ATELIER D’ART PHOTO THÉRAPIE Amélie-les-Bains-Palalda
mercredi 8 juillet 2026 · Amélie-les-Bains-Palalda
Informations pratiques
Amélie-les-Bains-Palalda
ATELIER D’ART PHOTO THÉRAPIE
Micro-Folie Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Une parenthèse de bien-être alliant méditation guidée, balade en pleine nature et séance photo dans un cadre bienveillant et sécurisant. Une invitation à apaiser le mental, renforcer la confiance en soi et conserver des souvenirs authentiques de cette expérience. Ouvert à tous, que l’on soit modèle d’un jour, passionné ou amateur de photographie.
.
Micro-Folie Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 17 68 40 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A wellness retreat combining guided meditation, a nature walk, and a photo session in a caring and safe environment. An invitation to calm your mind, boost your self-confidence, and create lasting memories of this experience. Open to everyone—whether you’re a one-day model, a photography enthusiast, or just someone who loves taking pictures.
L’événement ATELIER D’ART PHOTO THÉRAPIE Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR
À voir aussi à Amélie-les-Bains-Palalda (Pyrénées-Orientales)
- VISITE GUIDÉE DES THERMES Thermes d’Amélie-les-Bains Amélie-les-Bains-Palalda 30 juin 2026
- ATELIER ENFANTS P’TITS ARTISTES EN FOLIE ! Amélie-les-Bains-Palalda 1 juillet 2026
- ATELIER ARTISTIQUE LES METAMORPHOSES DES GESTES Amélie-les-Bains-Palalda 2 juillet 2026
- LES JEUDIS D’AMÉLIE CHRISTIAN FONTAINE Amélie-les-Bains-Palalda 2 juillet 2026
- SOIRÉE ANIMÉE PAR CHRISTIAN FONTAINE Amélie-les-Bains-Palalda 3 juillet 2026