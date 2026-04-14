Atelier d’autoréparation de vélo (Guermantes), Place du Temps perdu, Guermantes

Atelier d’autoréparation de vélo (Guermantes) Samedi 16 mai, 14h00 Place du Temps perdu Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T16:00:00+02:00

Amenez votre vélo et apprenez à l’entretenir et le réparer grâce aux équipes de l’atelier qui vous prodigueront leurs conseils. Vous saurez, par exemple, changer une chambre à air ou resserrer les freins de votre vélo !

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Place du Temps perdu guermantes Guermantes 77600 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://www.marneetgondoire-tourisme.fr/fr/agenda/enfourchez-votre-velo »}]

Marne-et-Gondoire vous propose d’apprendre à entretenir votre vélo lors d’un atelier d’autoréparation.