Atelier d’autoréparation de vélo (Guermantes), Place du Temps perdu, Guermantes
Atelier d’autoréparation de vélo (Guermantes), Place du Temps perdu, Guermantes samedi 16 mai 2026.
Atelier d’autoréparation de vélo (Guermantes) Samedi 16 mai, 14h00 Place du Temps perdu Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T16:00:00+02:00
Amenez votre vélo et apprenez à l’entretenir et le réparer grâce aux équipes de l’atelier qui vous prodigueront leurs conseils. Vous saurez, par exemple, changer une chambre à air ou resserrer les freins de votre vélo !
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Place du Temps perdu guermantes Guermantes 77600 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://www.marneetgondoire-tourisme.fr/fr/agenda/enfourchez-votre-velo »}]
Marne-et-Gondoire vous propose d’apprendre à entretenir votre vélo lors d’un atelier d’autoréparation.