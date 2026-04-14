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Atelier d’autoréparation de vélo (Lagny-sur-Marne), Chalet de prêt de vélo, Lagny-sur-Marne

Atelier d’autoréparation de vélo (Lagny-sur-Marne), Chalet de prêt de vélo, Lagny-sur-Marne samedi 9 mai 2026.

Lieu : Chalet de prêt de vélo

Adresse : Square Foucher de Careil

Ville : 77400 Lagny-sur-Marne

Département : Seine-et-Marne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Atelier d’autoréparation de vélo (Lagny-sur-Marne) Samedi 9 mai, 14h00 Chalet de prêt de vélo Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Amenez votre vélo et apprenez à l’entretenir et le réparer grâce aux équipes de l’atelier qui vous prodigueront leurs conseils. Vous saurez, par exemple, changer une chambre à air ou resserrer les freins de votre vélo !
Découvrez tous nos événements sur notre agenda vélo :
https://www.marneetgondoire-tourisme.fr/fr/agenda/enfourchez-votre-velo

Chalet de prêt de vélo Square Foucher de Careil Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://www.marneetgondoire-tourisme.fr/fr/agenda/enfourchez-votre-velo »}]
Marne-et-Gondoire vous propose d’apprendre à entretenir votre vélo lors d’un atelier d’autoréparation.

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