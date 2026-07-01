Atelier de borderie Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer
mercredi 12 août 2026 · Rue du Presbytère · Saint-Briac-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Briac-sur-Mer
Atelier de borderie
Rue du Presbytère Ancien Presbytère Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Cet été, personnalisez vos vêtements ! Des ateliers gratuits de broderie ouverts à tous (dès 8 ans, débutants ou avancés).
Tout le matériel est fourni, apportez simplement le textile de votre choix (tshirt, jean, sac…).
Au programme
• Apprentissage des bases Points de broderie, techniques de base, astuces pour un rendu professionnel.
• Motifs proposés Trio de fruits, fleurs, ou autres designs (à choisir sur place).
• Support Toile de coton écru ou vêtement personnel (à apporter).
Dates 5, 12, 19 et 26 août
Inscription en ligne https://my.weezevent.com/atelier-de-broderie-gratuit-a-st-briac .
Rue du Presbytère Ancien Presbytère Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 32 34
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English :
L’événement Atelier de borderie Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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