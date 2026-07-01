Atelier de borderie Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Briac-sur-Mer

Atelier de borderie

Rue du Presbytère Ancien Presbytère Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Cet été, personnalisez vos vêtements ! Des ateliers gratuits de broderie ouverts à tous (dès 8 ans, débutants ou avancés).

Tout le matériel est fourni, apportez simplement le textile de votre choix (tshirt, jean, sac…).

Au programme

• Apprentissage des bases Points de broderie, techniques de base, astuces pour un rendu professionnel.

• Motifs proposés Trio de fruits, fleurs, ou autres designs (à choisir sur place).

• Support Toile de coton écru ou vêtement personnel (à apporter).

Dates 5, 12, 19 et 26 août

Inscription en ligne https://my.weezevent.com/atelier-de-broderie-gratuit-a-st-briac .

Rue du Presbytère Ancien Presbytère Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 32 34

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English :

L’événement Atelier de borderie Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme