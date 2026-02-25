Visite théâtralisée À la recherche du capitaine disparu Parking Balcon d’Émeraude Saint-Briac-sur-Mer

Visite théâtralisée À la recherche du capitaine disparu

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Début : 2026-08-11 19:00:00

fin : 2026-08-11 20:30:00

2026-08-11

Programme réalisé avec la compagnie THÉÂTRE EN VERT

Emile et Elise sont chargés de surveiller le capitaine Lamoureux. Il semblerait que celui-ci soit tombé amoureux, mais il ne faudrait pas qu’il disparaisse avec sa bien- aimée avant son départ en mer imminent…

Découvrez Saint-Briac autrement et participez à nos nouvelles visites théâtralisées ! Partez à la recherche du capitaine disparu à travers le village et ses ruelles pittoresques, accompagnés de comédiens et d’une guide. Vous déambulerez dans les venelles du centre-bourg au cours d’une visite ponctuée de scènes théâtralisées.

Durée : 1 h 30

Départ : Parking du Balcon d’Émeraude. 35800 Saint-Briac-sur-Mer. Coordonnées GPS du point de rendez-vous : 48.62125, -2.13808

Tarifs

Tarif plein 12 €

Tarif réduit* (7-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants munis de leur carte, bénéficiaires des minima sociaux, PMR) 7 €

Gratuit 7 ans*

* Un justificatif du tarif réduit ou gratuit vous sera demandé au début de la visite.

Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.

Pas de réservation par téléphone ou par e-mail.

Billets ni échangeables, ni remboursables. .

Parking Balcon d'Émeraude Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

