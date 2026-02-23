Commémoration de l’Appel du 18 juin Rue du Vieux Clocher Saint-Briac-sur-Mer

Commémoration de l’Appel du 18 juin

Rue du Vieux Clocher Monument aux morts Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Début : 2026-06-18 11:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

La Municipalité vous invite à célébrer l’anniversaire de l’Appel historique du Général de Gaulle. Cette journée nationale est dédiée à l’hommage de la Résistance et du courage de ceux qui ont refusé la défaite.

Venez nombreux pour ce moment solennel et fraternel. .

Rue du Vieux Clocher Monument aux morts Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 32 34

