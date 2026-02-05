Sortie nature Kayak découverte du littoral et faune ornithologique

Plage de Longchamp Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Organisée par Emeraude Aventure, sortie en kayak sit-on-top accessible à tous.

Exploration des criques de Saint-Briac-sur-Mer, approche de l’Île Agot (réserve à distance). Interprétation naturaliste et sensibilisation à l’écosystème.

Renseignements et inscriptions 06 80 04 39 37. .

Plage de Longchamp Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 80 04 39 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie nature Kayak découverte du littoral et faune ornithologique Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme