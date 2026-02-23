Fête de la musique à la Houle Saint-Briac-sur-Mer

Fête de la musique à la Houle

Boulevard de la Houle Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 00:00:00

2026-06-20

Le samedi 20 juin, rendez-vous sur le Boulevard de la Houle pour une soirée sous le signe du partage et des bonnes ondes !

AU PROGRAMME

19h00 Les enfants du stage de chorale (venez applaudir la relève !

19h30 Les Gertrudes Une chorale féminine pleine d’énergie, dirigée avec passion par Amel Amar.

20h15 Amel Amar Elle prend la relève en solo pour un moment musical captivant.

21h30 Groove Machine Préparez-vous à bouger ! Ce groupe de rock survitaminé arrive avec ses riffs puissants pour électriser le boulevard jusqu’au bout de la nuit. .

Boulevard de la Houle Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 32 34

