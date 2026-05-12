Atelier de broderie Rue du Nord Saint-Briac-sur-Mer

Saint-Briac-sur-Mer

Atelier de broderie

Rue du Nord 3ème étage de l’Ancien Presbytère Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Envie de personnaliser vos vêtements préférés ou d’apprendre une nouvelle activité créative ? Rejoignez-nous pour un atelier de broderie convivial au cœur de Saint-Briac-sur-Mer !

Gratuit.

À partir de 8 ans.

Débutants et avancés bienvenus.

Matériel fourni sur place.

À apporter Le vêtement ou l’accessoire que vous souhaitez personnaliser (t-shirt, jean, sac en toile, etc.).

Inscription obligatoire contactez Louise Boinet au 07.87.02.14.80. .

Rue du Nord 3ème étage de l’Ancien Presbytère Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 87 02 14 80

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English :

L’événement Atelier de broderie Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-12 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme