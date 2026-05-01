DJ Set- San Sebastiàn San Sebastiàn Saint-Briac-sur-Mer

Saint-Briac-sur-Mer

DJ Set- San Sebastiàn

San Sebastiàn 10, boulevard de la Houle Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16 23:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Le samedi 16 mai, on change un peu les habitudes le bar prendra une toute autre ambiance avec un DJ set inédit de Malo Show, au San Sebastiàn.

Cocktails, tapas, soleil (on espère) et cette fois, une vraie bande-son pour accompagner la soirée. .

San Sebastiàn 10, boulevard de la Houle Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 00 38

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English :

L’événement DJ Set- San Sebastiàn Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-12 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme