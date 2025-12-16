Les Rencontres du Littoral Rencontre, prix littéraire et brunch Le Nessay Saint-Briac-sur-Mer

Saint-Briac-sur-Mer

Les Rencontres du Littoral Rencontre, prix littéraire et brunch

Le Nessay Boulevard du Bechay Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Le rendez-vous incontournable des acteurs de l’océan revient pour une 5e édition du 22 au 24 mai 2026.

Face aux enjeux climatiques, environnementaux et économiques, nous vous invitons à échanger, débattre et innover pour protéger et dynamiser nos côtes.

PROGRAMME A SAINT-BRIAC-SUR-MER LE 24 MAI

– DIMANCHE 24 MAI 2026 à 11 H RENCONTRE AU NESSAY

Décarbonation du maritime Christophe BRIÈRE de La HOSSERAYE

Expert en décarbonation du transport maritime et en durabilité pour le projet Orient Express Sailing Yachts, Christophe Brière de la Hosseraye travaille depuis plusieurs années sur la transition énergétique du shipping. Il intervient régulièrement pour partager une vision concrète et opérationnelle de l’évolution du secteur.

– DIMANCHE 24 MAI 2026 à 12H30 PRIX LITTÉRAIRE AU NESSAY

Remise du prix littéraire du Nessay en présence d’Olivier ADAM, président du jury et d’Olivier POIVRE d’ARVOR.

– DIMANCHE 24 MAI 2026 à 13H00 BRUNCH CARITATIF AU NESSAY

Brunch dans un cadre d’exception au Château du Nessay.

SUR RÉSERVATION AUPRÈS DU NESSAY +33 2 99 210 210. .

Le Nessay Boulevard du Bechay Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Les Rencontres du Littoral Rencontre, prix littéraire et brunch Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme