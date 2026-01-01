Bébés lecteurs et éveil musical Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer
jeudi 22 janvier 2026.
Bébés lecteurs et éveil musical
Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Début : 2026-01-22 10:00:00
fin : 2026-01-22 10:45:00
2026-01-22
Parce qu’on n’est jamais trop petit pour découvrir des histoires et des contes.
De 0 à 3 ans.
Sur inscription auprès de la médiathèque. .
Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 07 06
