Bébés lecteurs et éveil musical Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer

Bébés lecteurs et éveil musical

Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 10:00:00

fin : 2026-01-22 10:45:00

Date(s) :

2026-01-22

Parce qu’on n’est jamais trop petit pour découvrir des histoires et des contes.

De 0 à 3 ans.

Sur inscription auprès de la médiathèque. .

Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 07 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bébés lecteurs et éveil musical Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme