Atelier de broderie Rue du Nord Saint-Briac-sur-Mer
Atelier de broderie Rue du Nord Saint-Briac-sur-Mer mercredi 26 août 2026.
Saint-Briac-sur-Mer
Atelier de broderie
Rue du Nord 3ème étage de l’Ancien Presbytère Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Envie de personnaliser vos vêtements préférés ou d’apprendre une nouvelle activité créative ? Rejoignez-nous pour un atelier de broderie convivial au cœur de Saint-Briac-sur-Mer !
Gratuit.
À partir de 8 ans.
Débutants et avancés bienvenus.
Matériel fourni sur place.
À apporter Le vêtement ou l’accessoire que vous souhaitez personnaliser (t-shirt, jean, sac en toile, etc.).
Inscription obligatoire contactez Louise Boinet au 07.87.02.14.80. .
Rue du Nord 3ème étage de l’Ancien Presbytère Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 87 02 14 80
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English :
L’événement Atelier de broderie Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-12 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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