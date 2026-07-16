Atelier de calade en pierre sèche, Jardin de la Mairie de Flin, Flin

Informations pratiques

Atelier de calade en pierre sèche 19 et 20 septembre Jardin de la Mairie de Flin Meurthe-et-Moselle

Chaque formateur est en capacité de gérer une dizaine de participants; mais il n’y a pas de limites fixées, possibilité de générer des chantiers satellites. Il est prévu d’accueillir également du public simple visiteur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’atelier vise à faire découvrir aux participants une approche nouvelle du traitement des sols en aménagement extérieur, intégrant la prise en compte des problématiques environnementales.

La calade est un revêtement de sol, qui s’apparente au pavage, tout en respectant les principes fondamentaux de la technique à pierre sèche dont elle est une variante. Assemblées sans mortier, les pierres sont fichées dans le sol, délimitées par des conducteurs, composantes de formats les plus grands, traçant les lignes de force de l’ouvrage, et venant circonscrire les pierres de remplissage de petits formats, orientées selon un même angle, calées, bloquées, permettant des jeux de composition variés à forte valeur patrimoniale.

Selon le nombre de participants et leur arrivée sur le site, les formateurs leur laisseront la possibilité de s’initier également à la construction d’un mur de soutènement, poursuivant l’achévement de l’ouvrage en cours.

L’apprentissage des gestes par reproduction de ceux effectués par les formateurs est indéniablement le meilleur moyen de se familiariser avec la technique.

La possibilité de s’exercer sur une journée voire plus, en revenant le lendemain est le moyen de consolider cet apprentissage.

C’est l’occasion de partager aussi un moment convivial, avec la conscience de servir l’intérêt public, dans la concrétisation du projet d’aménagement paysager.

Jardin de la Mairie de Flin 10 Pl. du 18 Septembre 1944 54122 Flin Flin 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 94 53 18 https://caue54.com https://www.facebook.com/Caue54/;https://www.instagram.com/caue_54/?hl=fr;https://www.youtube.com/channel/UCMp53qHywcWcU2Ru6fjFgtw;https://www.linkedin.com/company/caue54/ Ce sont les jardins de la mairie à vocation de culture ou d’agrément, de la salle des fêtes et de la nouvelle crèche, bibliothèque et périscolaire, qui sont contigus et qui ont été rassemblés pour donner lieu à un projet de parc urbain, conçu en 2024 par Julien Berbin -Abies Paysage, Etival, comportant un certain nombre d’ouvrages en pierre sèche existants ou à créer. La commune a initié, à l’occasion des journées européennes du Patrimoine précédentes, lors de l’édition 2024, la réfection d’un muret de clôture pour délimiter les jardins potagers, puis l’année suivante, le mur de soutènement de la fontaine. Il reste à bâtir de l’autre côté de celle-ci, l’angle en retour du soutènement, accompagnant la déclivité du terrain. Dans cet écrin, il est prévu d’installer une pataugeoire, dont le sol est une calade en pierre sèche. Il existe de nombreuses possibilités de stationnement, notamment sur la nouvelle aire aménagée de la salle des fêtes.

L’atelier vise à faire découvrir aux participants une approche nouvelle du traitement des sols en aménagement extérieur, intégrant la prise en compte des problématiques environnementales.

© Luc Bonaccini