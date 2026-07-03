Atelier de carnet de voyage
samedi 19 septembre 2026
Informations pratiques
Pour
cette fois-ci, nous nous concentrerons sur l’automne : la nature
flamboyante au cœur de Paris entre biodiversité et architecture.
A
partir d’un carnet personnalisé aux couleurs de la saison, les participants
apprendront à représenter leur Paris réel ou rêvé au moyen de techniques
mixtes et créatives.
Le lieu de l’activité sera indiqué au moment de l’inscription.
Les Saisons : Un été indien à Paris.
Création d’un carnet personnalisé lors d’un atelier-balade en extérieur autour des couleurs et variations de saisons.
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit
01 48 28 77 42 ou bibliotheque.vaugirard@paris.fr
Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T16:30:00+02:00