ATELIER DE CERAMIQUE ET RAKU Avène
ATELIER DE CERAMIQUE ET RAKU Avène vendredi 15 mai 2026.
Avène
ATELIER DE CÉRAMIQUE ET RAKU
2 rue des fontettes Avène Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-29
L’atelier de céramique Fou d’Argile vous fait découvrir le Raku !
Rendez vous au hameau du Coural à 3km d’Avène dans l’atelier Fou d’Argile à 15h30
Chaque participant repartira avec une pièce de poterie
L’atelier de céramique Fou d’Argile vous fait découvrir le Raku !
Rendez vous au hameau du Coural à 3km d’Avène dans l’atelier Fou d’Argile à 15h30
Chaque participant repartira avec une pièce de poterie .
2 rue des fontettes Avène 34260 Hérault Occitanie +33 6 04 15 83 46 foudargile@gmail.com
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English : ATELIER DE CERAMIQUE ET RAKU
The Fou d’Argile ceramics workshop introduces you to Raku!
Meet at the Fou d’Argile workshop in the hamlet of Coural, 3km from Avène, at 3.30pm
Each participant will leave with a piece of pottery
L’événement ATELIER DE CÉRAMIQUE ET RAKU Avène a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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