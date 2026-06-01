ATELIER DE CONVERSATION EN CATALAN L’ESMORZAR Médiathèque Sainte-Marie-la-Mer samedi 13 juin 2026.

Sainte-Marie-la-Mer

ATELIER DE CONVERSATION EN CATALAN L’ESMORZAR

Médiathèque 2 Rue de la Paix Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 11:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Gisèle vous propose durant une heure d’échanger librement en catalan.

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Médiathèque 2 Rue de la Paix Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 08 71

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English :

Gisèle invites you to spend an hour chatting freely in Catalan.

L’événement ATELIER DE CONVERSATION EN CATALAN L’ESMORZAR Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-01 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER