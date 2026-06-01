RAMALLETS DE LA SANT JOAN Médiathèque Victor Hugo Sainte-Marie-la-Mer

Sainte-Marie-la-Mer

RAMALLETS DE LA SANT JOAN

Médiathèque Victor Hugo 2 Rue de la Paix Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 08:30:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Cueillette des herbes de la Saint Jean

8h30 12h00 Sortie au Col de la Dona, encadrée par les associations de randonnées ARSM et RTIS départ du parking du stage de Sainte Marie la Mer

Confection des ramallets et conférence

14h00 Confection d…

.

Médiathèque Victor Hugo 2 Rue de la Paix Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 01 39 83 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saint Jean herb picking

8:30 am 12:00 pm Outing to the Col de la Dona, supervised by the hiking associations ARSM and RTIS departure from the Sainte Marie la Mer course parking lot

Ramallets making and conference

2:00 pm: Ramallets making

L’événement RAMALLETS DE LA SANT JOAN Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-01 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER