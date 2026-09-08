Atelier de conversation en français Roubaix
jeudi 10 septembre 2026 · Roubaix
Informations pratiques
Roubaix
Atelier de conversation en français
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 10:00:00
fin : 2026-11-28 11:30:00
Date(s) :
2026-09-10 2026-09-19 2026-10-08 2026-10-17 2026-11-05 2026-11-28 2026-12-10 2026-12-19
Vous souhaitez pratiquer le français pour être plus à l’aise à l’oral ?
Cet atelier de conversation est fait pour vous. Venez discuter en toute convivialité avec des personnes souhaitant elles aussi s’améliorer en français.
L’atelier n’est pas un cours de langue, il s’adresse aux personnes non francophones.
Vous souhaitez pratiquer le français pour être plus à l’aise à l’oral ?
Cet atelier de conversation est fait pour vous. Venez discuter en toute convivialité avec des personnes souhaitant elles aussi s’améliorer en français.
L’atelier n’est pas un cours de langue, il s’adresse aux personnes non francophones. .
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00 zfentazi@ville-roubaix.fr
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English :
Would you like to practice your French and become more comfortable speaking it?
Then this conversation workshop is for you. Come and chat in a friendly atmosphere with people who also want to improve their French.
The workshop is not a language course, and is aimed at non-French speakers.
L’événement Atelier de conversation en français Roubaix a été mis à jour le 2026-03-20 par Hauts-de-France Tourisme
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