Atelier de création – comédiens CPES, Conservatoire de Nantes, Nantes

Atelier de création – comédiens CPES Vendredi 3 juillet, 18h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Gratuit. Billetterie en ligne 15 jours avant l’événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:59:00+02:00

Lors de cet atelier de création les élèves en CPES théâtre du Conservatoire de Nantes présenteront le fruit de leurs recherches.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Lors de cet atelier de création les élèves en CPES théâtre du Conservatoire de Nantes présenteront le fruit de leurs recherches. scenes_creatives

© Jean-Michel Meunier