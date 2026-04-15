Atelier de création – comédiens CPES, Conservatoire de Nantes, Nantes
Atelier de création – comédiens CPES, Conservatoire de Nantes, Nantes vendredi 3 juillet 2026.
Atelier de création – comédiens CPES Vendredi 3 juillet, 18h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique
Gratuit. Billetterie en ligne 15 jours avant l’événement.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:59:00+02:00
Lors de cet atelier de création les élèves en CPES théâtre du Conservatoire de Nantes présenteront le fruit de leurs recherches.
Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lors de cet atelier de création les élèves en CPES théâtre du Conservatoire de Nantes présenteront le fruit de leurs recherches. scenes_creatives
© Jean-Michel Meunier
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