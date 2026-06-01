M.I.A.M!#6, Jardin du 38, Nantes

M.I.A.M!#6 3 – 5 juillet Jardin du 38 Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T12:00:00+02:00 – 2026-07-05T19:00:00+02:00

MIAM! #6 : La Manifestation d’Intérêt Artistique Mangeable revient à Nantes !

LOLAB et ses partenaires ont le plaisir de vous convier à la 6ème édition de MIAM!. Ce festival unique en son genre, qui fusionne créations artistiques et plaisirs de la table, se déploiera les 3, 4 et 5 juillet 2026 au cœur du Jardin du 38Breil, à Nantes.

MIAM! n’est pas un festival comme les autres. C’est un espace de rencontre où la culture se déguste autant qu’elle se regarde. Entièrement gratuit, l’événement invite les habitants et les curieux à s’approprier l’espace public autour de propositions artistiques insolites et de moments de partage culinaire.

Au menu de M.I.A.M!#6, plus de 10 spectacles vivants (arts de rue, danse, théâtre, performances), un vide-greniers, un grand banquet participatif…

Le programme :

vendredi 3 juillet à partir de 18h00 :

création croisée entre la cie Ecart et la Cie Moradi : Viens chez moi, je t’invite à manger (ainsi que samedi à 11h et dimanche à midi)

Tortillas Tamponées par les Editions Palourdes

Flash Mode par Marie & Alponse (défilé de mode dansé en musique)

Un os dans le cosmos de la cie Maboul Distorsion

samedi 4 juillet dès 09h00 :

Vide-greniers avec l’association les Invent’arts

Au 4 coins, solo du danseur Rodolphe Toupin

rencontres artistiques de proximités avec les projets Tsoin Toin de Stomach Company et Féminin(s) de la cie Quat’

Le Risotto de Stuttgart de Wilfreid Hildebrandt (concert proposé par La Bouche d’Air)

dimanche 5 juillet à partir de 12h00 :

le Grand Banquet

Lourdes de la cie Les Encombrantes

Mytho-Man (d’après Le Menteur de Pierre Corneille) avec Solenn Maldeme et Bryan Mbenja Ebanga, mise en scène Marion Thomas en partenariat avec le TU Nantes

Jardin du 38 38 rue du Breil 44100 Nantes Nantes 44036 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240679536 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lolab.org »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lolab.org/miam2026 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lolabnantes »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lolabnantes/ »}]

3 jours de créations artistiques et culinaires et bien plus…. festival spectacles

LOLAB