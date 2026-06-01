Atelier de cuisine créole francophone, Autre lieu, Genève
Atelier de cuisine créole francophone, Autre lieu, Genève lundi 1 juin 2026.
Atelier de cuisine créole francophone Lundi 1 juin, 18h00 Autre lieu
Membres de l’AFGE : CHF 70.- / Non-membres de l’AFGE : CHF 85.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T18:00:00+02:00 – 2026-06-01T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-01T18:00:00+02:00 – 2026-06-01T20:00:00+02:00
Au programme :
- Accueil et introduction : découverte des ingrédients emblématiques des îles.
- Atelier pratique : préparation pas-à-pas d’un plat typique et d’un dessert gourmand.
- Dégustation : partage des plats préparés dans la convivialité.
- Échanges linguistiques : enrichissez votre vocabulaire culinaire en français.
Informations pratiques :
- Date : Lundi 1er juin 2026
- Horaires : De 18h00 à 20h00
- Lieu : Cuisine Lab, Genève
- Public : Adultes (tous niveaux de français bienvenus)
- Nombre de participants : Limité à 10 personnes pour garantir un accompagnement personnalisé.
Tarifs :
- Membres AFGE : 70 CHF
- Non-membres : 85 CHF
Le prix inclut l’atelier, les ingrédients et la dégustation
Inscription obligatoire – Réservez votre place dès maintenant !
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://afge.ch/detail-dun-evenement/?eventId=61#/ »}]
L’Alliance Française de Genève vous invite à un atelier cuisine haut en couleurs et en saveurs ! Pratiquez le français en préparant un menu créole avec un chef, avant une dégustation conviviale.
DR
À voir aussi à Genève
- Mercredis de la petite enfance | Construisons ensemble !, EVE Tour de Pinchat, Genève 3 juin 2026
- Papillons des prairies – Sortie Panda Club – WWF Genève, Autre lieu, Genève 3 juin 2026
- Programmation familles aux Jardins de la Jonction, Jardins de la Jonction, Genève 3 juin 2026
- Balade ornithologique ARPENTER LE QUARTIER À L’AFFÛT DES OISEAUX, Villa Freundler, Genève 3 juin 2026
- Découverte de l’atelier de restauration de peinture, Musée d’art et d’histoire, Genève 3 juin 2026