Atelier de cuisine créole francophone, Autre lieu, Genève

Atelier de cuisine créole francophone Lundi 1 juin, 18h00 Autre lieu

Membres de l’AFGE : CHF 70.- / Non-membres de l’AFGE : CHF 85.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T18:00:00+02:00 – 2026-06-01T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-01T18:00:00+02:00 – 2026-06-01T20:00:00+02:00

Au programme :

Accueil et introduction : découverte des ingrédients emblématiques des îles.

Atelier pratique : préparation pas-à-pas d’un plat typique et d’un dessert gourmand.

Dégustation : partage des plats préparés dans la convivialité.

Échanges linguistiques : enrichissez votre vocabulaire culinaire en français.

Informations pratiques :

Date : Lundi 1er juin 2026

Horaires : De 18h00 à 20h00

Lieu : Cuisine Lab, Genève

Public : Adultes (tous niveaux de français bienvenus)

Nombre de participants : Limité à 10 personnes pour garantir un accompagnement personnalisé.

Tarifs :

Membres AFGE : 70 CHF

Non-membres : 85 CHF

Le prix inclut l’atelier, les ingrédients et la dégustation

Inscription obligatoire – Réservez votre place dès maintenant !

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://afge.ch/detail-dun-evenement/?eventId=61#/ »}]

L’Alliance Française de Genève vous invite à un atelier cuisine haut en couleurs et en saveurs ! Pratiquez le français en préparant un menu créole avec un chef, avant une dégustation conviviale.

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