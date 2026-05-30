Atelier de cuisine La Crêpe Bretonne Pro & Cie Plouescat
Atelier de cuisine La Crêpe Bretonne Pro & Cie Plouescat samedi 18 juillet 2026.
Plouescat
Atelier de cuisine La Crêpe Bretonne
Pro & Cie Kerchapalain Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Cours gratuit. Deux ateliers disponibles, le premier à 10h30 et le second à 15h sur réservation à l’Office de Tourisme. Nombre de places limité à 10 personnes. .
Pro & Cie Kerchapalain Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 62 18
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English :
L’événement Atelier de cuisine La Crêpe Bretonne Plouescat a été mis à jour le 2026-06-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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