AGENDA · Plouescat
Crêpes à la plage Plage de Porsmeur Plouescat
mercredi 15 juillet 2026 · Plage de Porsmeur · Plouescat
Informations pratiques
Plouescat
Crêpes à la plage
Plage de Porsmeur 57 Allée de Pors-Meur Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22
Retrouvez la caravane à crêpes à la plage de Porsmeur pour une petite pause gourmande ! .
Plage de Porsmeur 57 Allée de Pors-Meur Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59
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English :
L’événement Crêpes à la plage Plouescat a été mis à jour le 2026-06-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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