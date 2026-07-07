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AGENDA · Plouescat

Crêpes à la plage Plage de Porsmeur Plouescat

mercredi 15 juillet 2026 · Plage de Porsmeur · Plouescat

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Plage de Porsmeur
Adresse
57 Allée de Pors-Meur
Ville
29430 Plouescat
Département
Finistère
Tarif

Plouescat

Crêpes à la plage

Plage de Porsmeur 57 Allée de Pors-Meur Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22

Retrouvez la caravane à crêpes à la plage de Porsmeur pour une petite pause gourmande !   .

Plage de Porsmeur 57 Allée de Pors-Meur Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59 

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English :

L’événement Crêpes à la plage Plouescat a été mis à jour le 2026-06-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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