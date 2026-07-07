Crêpes à la plage Plage de Porsmeur Plouescat

Informations pratiques

Plouescat

Crêpes à la plage

Plage de Porsmeur 57 Allée de Pors-Meur Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22

Retrouvez la caravane à crêpes à la plage de Porsmeur pour une petite pause gourmande ! .

Plage de Porsmeur 57 Allée de Pors-Meur Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59

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English :

L’événement Crêpes à la plage Plouescat a été mis à jour le 2026-06-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX