Défis Famille à la plage Plage de Porsmeur Plouescat jeudi 9 juillet 2026.

Plouescat

Défis Famille à la plage

Plage de Porsmeur 57 Allée de Pors-Meur Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Viens affronter tes amis ou ta famille dans des défis mêlant culture et sport !

Annulé en cas d’intempéries.

Gratuit, sans inscription. .

Plage de Porsmeur 57 Allée de Pors-Meur Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81

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English :

L’événement Défis Famille à la plage Plouescat a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX