Défis Famille à la plage Plage de Porsmeur Plouescat
Défis Famille à la plage Plage de Porsmeur Plouescat jeudi 9 juillet 2026.
Plouescat
Défis Famille à la plage
Plage de Porsmeur 57 Allée de Pors-Meur Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-08-13 17:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Viens affronter tes amis ou ta famille dans des défis mêlant culture et sport !
Annulé en cas d’intempéries.
Gratuit, sans inscription. .
Plage de Porsmeur 57 Allée de Pors-Meur Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81
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English :
L’événement Défis Famille à la plage Plouescat a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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