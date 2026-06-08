L’heure papote à Plou’escale Plou’escale Plouescat
L’heure papote à Plou’escale Plou’escale Plouescat samedi 4 juillet 2026.
Plouescat
L’heure papote à Plou’escale
Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Vous avez envie de rencontrer l’équipe joyeuse et à l’écoute de Plou’escale ? Vous voulez connaitre les activités du lieu ? Ou vous avez simplement envie de vous poser un moment autour d’une boisson rafraichissante ? L’heure papote est une occasion en or 7 samedis cet été de 12h à 13h 4, 11 juillet, 1er, 8, 15, 22 et 29 août. .
Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 61 16 54 44
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English :
L’événement L’heure papote à Plou’escale Plouescat a été mis à jour le 2026-06-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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