Exposition De pixels et d’argile Médiathèque L’Atelier Plouescat

Informations pratiques

Plouescat

Exposition De pixels et d’argile

Médiathèque L’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-04

Exposition de sculptures d’Eric Jonquais.

Exposition extérieure de photographies de Gilles Perrier.

Très tôt attiré par les Beaux-Arts, Éric Jonquais s’est d’abord consacré à la peinture, puisant son inspiration dans les paysages bretons, avant de se tourner vers la céramique et surtout vers son moyen d’expression de prédilection la sculpture.

Au cœur de son œuvre se trouve la figure féminine ; l’artiste explore inlassablement cet éternel féminin avec sensibilité et délicatesse.

Il répond également à des commandes d’œuvres qui lui demandent de se dépasser à chaque fois éléphants, hippocampes, rhinocéros, raies mantas, phoques… Des sculptures animalières dans lesquelles on retrouve la finesse et la précision de la main de l’artiste.

À 12 ans, Gilles Perrier reçoit son premier appareil photo, et depuis, il ne l’a plus quitté. Cet artiste photographe travaille les paysages bretons et d’ailleurs, donne à voir des détails oubliés ou qui nous sont invisibles. Armé de son drone et de son Nikon, il arpente Plouescat et les environs pour capturer un instant la beauté de la nature.

Ces deux plouescatais d’adoption se retrouvent cet été à la médiathèque et dans les jardins de l’Atelier pour nous faire découvrir leur univers.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque L’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81

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English :

L’événement Exposition De pixels et d’argile Plouescat a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX