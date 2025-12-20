Café Tricot, Médiathèque l’Atelier Plouescat

Café Tricot

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 14:00:00

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2026-01-07

Le rendez-vous mensuel des accros du tricot, dans la bonne humeur et le partage !

Initiation possible pour les débutants.

Tout public , entrée libre .

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Café Tricot Plouescat a été mis à jour le 2025-12-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX