Café Tricot, Médiathèque l’Atelier Plouescat
Café Tricot, Médiathèque l’Atelier Plouescat mercredi 7 janvier 2026.
Café Tricot
Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-07 14:00:00
fin : 2026-01-07
Date(s) :
2026-01-07
Le rendez-vous mensuel des accros du tricot, dans la bonne humeur et le partage !
Initiation possible pour les débutants.
Tout public , entrée libre .
Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Café Tricot Plouescat a été mis à jour le 2025-12-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX