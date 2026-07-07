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AGENDA · Plouescat

Atelier parents/enfants Le Lokal Plouescat

mercredi 8 juillet 2026 · Le Lokal · Plouescat

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Le Lokal
Adresse
5 parc des Sports
Ville
29430 Plouescat
Département
Finistère
Tarif

Plouescat

Atelier parents/enfants

Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Apprendre à tourner les crêpes en famille !   .

Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59 

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English :

L’événement Atelier parents/enfants Plouescat a été mis à jour le 2026-06-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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