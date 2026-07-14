Atelier de cuisine L’apéritif breton revisité pour les fêtes en face de l’épicerie du village Saint-Suliac
samedi 19 décembre 2026 · en face de l'épicerie du village · Saint-Suliac
Informations pratiques
Saint-Suliac
Atelier de cuisine L’apéritif breton revisité pour les fêtes
en face de l’épicerie du village 7 Rue de la Grande Cohue Saint-Suliac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 10:00:00
fin : 2026-12-19 13:30:00
Date(s) :
2026-12-19
Découvrez ou re-découvrez les saveurs de la Bretagne cet hiver avec les ateliers de cuisine bretonne !
Rejoignez nous pour un atelier de cuisine participatif et convivial autour de recettes traditionnelles bretonnes ou originales avec des produits emblématiques du patrimoine culinaire breton.
Lors de cet atelier, nous réaliserons les recettes suivantes, facilement réalisables une fois de retour chez vous pour préparer une jolie table apéritif pour les fêtes
– Crème de carotte, chantilly au chèvre, noisettes torréfiées
– Saint-Jacques à la bretonne
– Praires farcies au beurre persillé et beurre aux algues
Atelier pour tous niveaux .
en face de l’épicerie du village 7 Rue de la Grande Cohue Saint-Suliac 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 77 74 51 32
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English :
L’événement Atelier de cuisine L’apéritif breton revisité pour les fêtes Saint-Suliac a été mis à jour le 2026-07-14 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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