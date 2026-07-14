Atelier de cuisine Le Déjeuner de saison Esprit bord de mer 7 Rue de la Grande Cohue Saint-Suliac
mardi 10 novembre 2026 · 7 Rue de la Grande Cohue · Saint-Suliac
Informations pratiques
Saint-Suliac
Atelier de cuisine Le Déjeuner de saison Esprit bord de mer
7 Rue de la Grande Cohue (en face de l’épicerie du village) Saint-Suliac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 10:00:00
fin : 2026-11-10 13:00:00
Date(s) :
2026-11-10
Découvrez ou re-découvrez les saveurs de la Bretagne lors d’un atelier de cuisine ! Rejoignez nous pour un atelier de cuisine participatif et convivial autour de recettes traditionnelles bretonnes ou originales avec des produits emblématiques du patrimoine culinaire breton.
Lors de cet atelier, nous préparerons les recettes suivantes
– Le tartare d’algues de Saint-Suliac, chips de sarrasin
– La cotriade bretonne
– le Breizh tiramisu (biscuit crumble, crème montée mascarpone, fraises de Saint-Méloir ou pommes selon le marché)
Atelier pour tous niveaux .
7 Rue de la Grande Cohue (en face de l’épicerie du village) Saint-Suliac 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 77 74 51 32
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English :
L’événement Atelier de cuisine Le Déjeuner de saison Esprit bord de mer Saint-Suliac a été mis à jour le 2026-07-14 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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