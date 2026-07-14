Atelier de cuisine Le Kig Ha Farz des vrais Bretons 7 Rue de la Grande Cohue Saint-Suliac
samedi 17 octobre 2026 · 7 Rue de la Grande Cohue · Saint-Suliac
Informations pratiques
Saint-Suliac
Atelier de cuisine Le Kig Ha Farz des vrais Bretons
7 Rue de la Grande Cohue (en face de l’épicerie du village) Saint-Suliac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 13:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Découvrez ou re-découvrez les saveurs de la Bretagne cet hiver avec les ateliers de cuisine !
Rejoignez nous pour un atelier de cuisine participatif et convivial autour de cette traditionnelle bretonne, originaire du Finistère Nord (là où la cheffe à grandi ;-))
Lors de cet atelier, nous cuisinerons ensemble de A à Z le Kig Ha Farz.
Nous partagerons ensuite le repas qui sera composé
– du bouillon du Kig Ha Farz
– les légumes, les viandes de porc et de boeuf, le farz blanc et le farz noir et l’incontournable lipig !
Atelier pour tous niveaux .
7 Rue de la Grande Cohue (en face de l’épicerie du village) Saint-Suliac 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 77 74 51 32
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English :
L’événement Atelier de cuisine Le Kig Ha Farz des vrais Bretons Saint-Suliac a été mis à jour le 2026-07-14 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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