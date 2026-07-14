Atelier de cuisine Le Kig Ha Farz des vrais Bretons 7 Rue de la Grande Cohue Saint-Suliac

Informations pratiques

Saint-Suliac

Atelier de cuisine Le Kig Ha Farz des vrais Bretons

7 Rue de la Grande Cohue (en face de l’épicerie du village) Saint-Suliac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 13:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Découvrez ou re-découvrez les saveurs de la Bretagne cet hiver avec les ateliers de cuisine !

Rejoignez nous pour un atelier de cuisine participatif et convivial autour de cette traditionnelle bretonne, originaire du Finistère Nord (là où la cheffe à grandi ;-))

Lors de cet atelier, nous cuisinerons ensemble de A à Z le Kig Ha Farz.

Nous partagerons ensuite le repas qui sera composé

– du bouillon du Kig Ha Farz

– les légumes, les viandes de porc et de boeuf, le farz blanc et le farz noir et l’incontournable lipig !

Atelier pour tous niveaux .

7 Rue de la Grande Cohue (en face de l’épicerie du village) Saint-Suliac 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 77 74 51 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier de cuisine Le Kig Ha Farz des vrais Bretons Saint-Suliac a été mis à jour le 2026-07-14 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel