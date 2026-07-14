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AGENDA · Saint-Suliac

Atelier de cuisine Le Kig Ha Farz des vrais Bretons en face de l’épicerie du village Saint-Suliac

mercredi 11 novembre 2026 · en face de l'épicerie du village · Saint-Suliac

Informations pratiques

Début
mercredi 11 novembre 2026
Fin
mercredi 11 novembre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
en face de l'épicerie du village
Adresse
7 Rue de la Grande Cohue
Ville
35430 Saint-Suliac
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Suliac

Atelier de cuisine Le Kig Ha Farz des vrais Bretons

en face de l’épicerie du village 7 Rue de la Grande Cohue Saint-Suliac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11 13:30:00
fin : 2026-11-11

Date(s) :
2026-11-11

Découvrez ou re-découvrez les saveurs de la Bretagne cet hiver avec les ateliers de cuisine !

Rejoignez nous pour un atelier de cuisine participatif et convivial autour de cette traditionnelle bretonne, originaire du Finistère Nord (là où la cheffe à grandi ;-))

Lors de cet atelier, nous cuisinerons ensemble de A à Z le Kig Ha Farz.
Nous partagerons ensuite le repas qui sera composé
– du bouillon du Kig Ha Farz
– les légumes, les viandes de porc et de boeuf, le farz blanc et le farz noir et l’incontournable lipig !

Atelier pour tous niveaux   .

en face de l’épicerie du village 7 Rue de la Grande Cohue Saint-Suliac 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 77 74 51 32 

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English :

L’événement Atelier de cuisine Le Kig Ha Farz des vrais Bretons Saint-Suliac a été mis à jour le 2026-07-14 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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