ATELIER DE CUISINE LE SEL D’APICIUS VILLA GALLO ROMAINE LASALLE Montmaurin
jeudi 30 juillet 2026 · VILLA GALLO ROMAINE LASALLE · Montmaurin
Informations pratiques
Montmaurin
ATELIER DE CUISINE LE SEL D’APICIUS
VILLA GALLO ROMAINE LASALLE Au village Montmaurin Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 15:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-20
Découvrez les saveurs de l’Antiquité lors de cet atelier proposé par les sites et musée archéologique de Montmaurin !
Un atelier aux mille saveurs
Plongez dans la vie quotidienne de l’Antiquité par cet atelier cuisine !
Après avoir présenté les arts de la table de l’époque et le témoignage précieux d’Apicius, le cuisinier des empereurs, essayez-vous à la réalisation d’un sel romain, aromatisé et surprenant !
A partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Durée 1h30 5 .
VILLA GALLO ROMAINE LASALLE Au village Montmaurin 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 39 94
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English :
Discover the flavors of antiquity at this workshop offered by the Montmaurin archaeological sites and museum!
L’événement ATELIER DE CUISINE LE SEL D’APICIUS Montmaurin a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE