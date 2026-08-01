LA NUIT DES ETOILES Montmaurin
samedi 8 août 2026 · Montmaurin
Informations pratiques
Montmaurin
LA NUIT DES ETOILES
VILLA GALLO ROMAINE Montmaurin Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08 00:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Observer le ciel et ses merveilles
Dans le cadre de l’évènement national Les Nuits des étoiles , profitez du cadre enchanteur de la villa Lassalles à Montmaurin pour observer tour à tour le soleil puis les étoiles. Le tout saupoudré de contes et de légendes antiques !
Réservation par mail 5 .
VILLA GALLO ROMAINE Montmaurin 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 39 94 montmaurin@monuments-nationaux.fr
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English :
Observing the Sky and Its Wonders
L’événement LA NUIT DES ETOILES Montmaurin a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE