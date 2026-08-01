Informations pratiques

Montmaurin

LA NUIT DES ETOILES

VILLA GALLO ROMAINE Montmaurin Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08 00:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Observer le ciel et ses merveilles

Dans le cadre de l’évènement national Les Nuits des étoiles , profitez du cadre enchanteur de la villa Lassalles à Montmaurin pour observer tour à tour le soleil puis les étoiles. Le tout saupoudré de contes et de légendes antiques !

Réservation par mail 5 .

VILLA GALLO ROMAINE Montmaurin 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 39 94 montmaurin@monuments-nationaux.fr

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English :

Observing the Sky and Its Wonders

L’événement LA NUIT DES ETOILES Montmaurin a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE