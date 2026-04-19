Atelier de cuisine participative & soirée théâtre Place Claude Cheinisse Saint-Jouin-Bruneval

Saint-Jouin-Bruneval

Atelier de cuisine participative & soirée théâtre

Place Claude Cheinisse La Halle à Tout Faire Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Rendez-vous à la Halle à Tout Faire le 24 juin à partir de 14h30 pour un atelier de cuisine participative avec le Comité Semailles.

La soirée se poursuit à partir de 18h sous le charivarium (place Stephane Hessel) pour une soirée festive placée sous le signe de la lecture et du théâtre.

En partenariat avec la Cie des Nuits vertes.

Sur inscription. .

Place Claude Cheinisse La Halle à Tout Faire Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 55 17 80 mediatheque@st-jouin-bruneval.fr

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English : Atelier de cuisine participative & soirée théâtre

L’événement Atelier de cuisine participative & soirée théâtre Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie