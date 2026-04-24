Saint-Jouin-Bruneval

Festival Vent des Falaises

Plage de Saint-Jouin-Bruneval Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le festival de cerfs-volants Vent des Falaises aura lieu les 13 et 14 juin 2026 sur fond de falaises sur la charmante plage Saint Jouin Bruneval.

Le festival mettra à l’honneur les réalisations des cerfs-volistes ainsi que des cerfs-volants d’artistes afin de créer des tableaux éoliens.

Il y aura bien-sût un jardin du vent, des démonstrations de cerfs-volants acrobatiques, un atelier de construction (activité payante, prévoir du liquide), des bulles de savon géantes ainsi qu’un commerçant spécialisé dans les objets du vent.

Samedi, vers 16h, le groupe de percussion havrais Percuboum accompagnera un combat de cerfs-volants de type Rokkaku.

Ce festival est organisé par la mairie de Saint Jouin Bruneval et l’association Vent de Fous.

Ces activités étant de plein air, le spectacle est entièrement soumis aux conditions météo. .

Plage de Saint-Jouin-Bruneval Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie Ventdefous@hotmail.fr

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English : Festival Vent des Falaises

L’événement Festival Vent des Falaises Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie