Lire avec les bébés L’Escale Médiathèque Saint-Jouin-Bruneval

Saint-Jouin-Bruneval

Lire avec les bébés

L’Escale Médiathèque 10 Rue du Général de Gaulle Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 10:15:00

fin : 2026-05-05 12:15:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-05-05 2026-05-22 2026-06-12 2026-06-23

Un doux moment de partage et de découverte pour les tout-petits. Histoires, comptines et jeux autour des livres pour éveiller les sens et nourrir la curiosité des bébés. Une belle occasion d’instaurer le plaisir de lire dès le plus jeune âge !

Sur inscription au 02 35 55 17 80 .

L’Escale Médiathèque 10 Rue du Général de Gaulle Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 55 17 80 mediatheque@st-jouin-bruneval.fr

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English : Lire avec les bébés

L’événement Lire avec les bébés Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie