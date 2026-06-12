Mardi de l’été Cie Joan Català + ShakerLive Sentier des Hêtres Saint-Jouin-Bruneval

Saint-Jouin-Bruneval

Mardi de l’été Cie Joan Català + ShakerLive

Sentier des Hêtres Ecole municipale Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 15:45:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Pour démarrer les Mardis de l’été en beauté, un spectacle et un concert !

Dress code pour cette première date, nous vous proposons d’adopter un dress code déclinant le bleu, le blanc ou le rouge !

Spectacle de rue Pelat Cie Joan Català -15h45 à partir de 3 ans

Spectacle solo de l’artiste catalan Joan Català En s’inspirant des fêtes catalanes traditionnelles autour du mât de cocagne, Joan Català propose une fable gestuelle à partir d’un simple poteau de bois. Il efface les frontières entre les disciplines, la scène et le public. Peu à peu, le public devient le complice d’un rituel partagé, entre tension, silence et poésie. Spectacle proposé dans le cadre des Rendez-vous d’été de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.

Concert ShakerLive 19h

Le groupe ShakerLive vous embarque dans un voyage pop rock explosif !

Des tubes d’hier aux hits d’aujourd’hui, préparez- vous à chanter, danser et vibrer avec nous en live pour démarrer le festival ! .

Sentier des Hêtres Ecole municipale Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 10 10

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English : Mardi de l’été Cie Joan Català + ShakerLive

L’événement Mardi de l’été Cie Joan Català + ShakerLive Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie