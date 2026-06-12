Mardi de l’été Cie Joan Català + ShakerLive Sentier des Hêtres Saint-Jouin-Bruneval
Mardi de l’été Cie Joan Català + ShakerLive Sentier des Hêtres Saint-Jouin-Bruneval mardi 14 juillet 2026.
Saint-Jouin-Bruneval
Mardi de l’été Cie Joan Català + ShakerLive
Sentier des Hêtres Ecole municipale Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:45:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Pour démarrer les Mardis de l’été en beauté, un spectacle et un concert !
Dress code pour cette première date, nous vous proposons d’adopter un dress code déclinant le bleu, le blanc ou le rouge !
Spectacle de rue Pelat Cie Joan Català -15h45 à partir de 3 ans
Spectacle solo de l’artiste catalan Joan Català En s’inspirant des fêtes catalanes traditionnelles autour du mât de cocagne, Joan Català propose une fable gestuelle à partir d’un simple poteau de bois. Il efface les frontières entre les disciplines, la scène et le public. Peu à peu, le public devient le complice d’un rituel partagé, entre tension, silence et poésie. Spectacle proposé dans le cadre des Rendez-vous d’été de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.
Concert ShakerLive 19h
Le groupe ShakerLive vous embarque dans un voyage pop rock explosif !
Des tubes d’hier aux hits d’aujourd’hui, préparez- vous à chanter, danser et vibrer avec nous en live pour démarrer le festival ! .
Sentier des Hêtres Ecole municipale Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 10 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mardi de l’été Cie Joan Català + ShakerLive
L’événement Mardi de l’été Cie Joan Català + ShakerLive Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Saint-Jouin-Bruneval (Seine-Maritime)
- Lire avec les bébés L’Escale Médiathèque Saint-Jouin-Bruneval 12 juin 2026
- Festival Vent des Falaises 2026 Saint-Jouin-Bruneval 13 juin 2026
- Festival Vent des Falaises Saint-Jouin-Bruneval 13 juin 2026
- Atelier de cuisine participative & soirée théâtre Place Claude Cheinisse Saint-Jouin-Bruneval 24 juin 2026
- Visite guidée La valleuse de Bruneval 2 Place Stéphane Hessel Saint-Jouin-Bruneval 7 juillet 2026