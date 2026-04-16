Concert audioFILM L’Escale Médiathèque Saint-Jouin-Bruneval

Saint-Jouin-Bruneval

Concert audioFILM

L’Escale Médiathèque 10 Rue du Général de Gaulle Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

La médiathèque et La Fabrik à sons s’associent pour proposer un concert inédit du duo d’électro-pop audioFILM.

Pauline et Thomas, membres fondateurs, comptent quelques premières parties d’artistes de renom (Émilie Simon, Feu! Chatterton, Hoshi, Electric Guest_…_). Après plus d’une centaine de concerts, le duo prend une pause et aborde alors une longue phase d’expérimentation en studio. Une période qui les conduit à l’enregistrement de cinq nouveaux titres très personnels, explorant d’autres contrées sonores, tout en restant fidèles à l’identité du groupe textes intimes, voix androgynes et instrumentations hypnotiques. Un nouvel EP que le groupe défendra le 5 juin, à 18 h 30, à la médiathèque.

Sur inscription. .

L’Escale Médiathèque 10 Rue du Général de Gaulle Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 55 17 80 mediatheque@st-jouin-bruneval.fr

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English : Concert audioFILM

L’événement Concert audioFILM Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie