Concert audioFILM L’Escale Médiathèque Saint-Jouin-Bruneval
Concert audioFILM L’Escale Médiathèque Saint-Jouin-Bruneval vendredi 5 juin 2026.
Saint-Jouin-Bruneval
Concert audioFILM
L’Escale Médiathèque 10 Rue du Général de Gaulle Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
La médiathèque et La Fabrik à sons s’associent pour proposer un concert inédit du duo d’électro-pop audioFILM.
Pauline et Thomas, membres fondateurs, comptent quelques premières parties d’artistes de renom (Émilie Simon, Feu! Chatterton, Hoshi, Electric Guest_…_). Après plus d’une centaine de concerts, le duo prend une pause et aborde alors une longue phase d’expérimentation en studio. Une période qui les conduit à l’enregistrement de cinq nouveaux titres très personnels, explorant d’autres contrées sonores, tout en restant fidèles à l’identité du groupe textes intimes, voix androgynes et instrumentations hypnotiques. Un nouvel EP que le groupe défendra le 5 juin, à 18 h 30, à la médiathèque.
Sur inscription. .
L’Escale Médiathèque 10 Rue du Général de Gaulle Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 55 17 80 mediatheque@st-jouin-bruneval.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert audioFILM
L’événement Concert audioFILM Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Saint-Jouin-Bruneval (Seine-Maritime)
- Lire avec les bébés L’Escale Médiathèque Saint-Jouin-Bruneval 24 avril 2026
- Club de lecture L’Escale Médiathèque Saint-Jouin-Bruneval 24 avril 2026
- Exposition Les dinosaures L’Escale Médiathèque Saint-Jouin-Bruneval 28 avril 2026
- Festival Terres de Paroles Comité de Lecture Prix Premières Paroles Médiathèque L’Escale Saint-Jouin-Bruneval 4 mai 2026
- Journée jeux avec Oika Oika L’Escale Médiathèque Saint-Jouin-Bruneval 7 juin 2026