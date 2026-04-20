Exposition Mission Potager L’Escale Médiathèque Saint-Jouin-Bruneval
Exposition Mission Potager L’Escale Médiathèque Saint-Jouin-Bruneval mardi 19 mai 2026.
Saint-Jouin-Bruneval
Exposition Mission Potager
L’Escale Médiathèque 10 Rue du Général de Gaulle Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-19
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-05-19
Mission potager permet la découverte des fruits et des légumes (comment ils poussent, dans quelles régions, comment les consommer…) et apporte des contenus détaillés sur l’importance de les consommer à la bonne saison (impact sur la santé, la planète, le goût, calendrier des fruits et légumes de saison…). Cette exposition est accompagnée d’un jeu de quilles en bois géant (48 cm), d’un livret et de cartes questions permettent aux petits et grands d’approfondir leurs connaissances.
En accès libre du 19 mai au 2 juin 2026, durant nos horaires d’ouverture .
L’Escale Médiathèque 10 Rue du Général de Gaulle Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 55 17 80 mediatheque@st-jouin-bruneval.fr
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English : Exposition Mission Potager
L’événement Exposition Mission Potager Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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