Club de lecture L’Escale Médiathèque Saint-Jouin-Bruneval
Club de lecture L’Escale Médiathèque Saint-Jouin-Bruneval vendredi 24 avril 2026.
Saint-Jouin-Bruneval
Club de lecture
L’Escale Médiathèque 10 Rue du Général de Gaulle Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24 2026-05-29
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L’Escale Médiathèque 10 Rue du Général de Gaulle Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 55 17 80 mediatheque@st-jouin-bruneval.fr
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English : Club de lecture
L’événement Club de lecture Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie