Saint-Jouin-Bruneval

Club de lecture

L’Escale Médiathèque 10 Rue du Général de Gaulle Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24 2026-05-29

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Rejoignez le club de lecture de la Médiathèque l’Escale, un moment convivial pour échanger, débattre et s’inspirer autour des livres. .

L’Escale Médiathèque 10 Rue du Général de Gaulle Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 55 17 80 mediatheque@st-jouin-bruneval.fr

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English : Club de lecture

L’événement Club de lecture Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie