Journée jeux avec Oika Oika L’Escale Médiathèque Saint-Jouin-Bruneval

Saint-Jouin-Bruneval

Journée jeux avec Oika Oika

L’Escale Médiathèque 10 Rue du Général de Gaulle Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Pour la seconde année consécutive, la médiathèque municipale de Saint-Jouin-Bruneval organise une joyeuse édition locale printanière de sa fête du jeu, à quelques jours de la journée internationale des jeux.

En partenariat avec Marie Foubert du réseau de commercialisation du jeu OIKA OIKA, cet événement s’adresse aux jeunes joueurs et aux adultes. Une présentation des jeux primés de l’année dans les festivals ludiques renommés, de nouveautés incontournables et de grands classiques rythmeront la journée.

Possibilité d’apporter son pique-nique et de le consommer sur place ou au verger, possibilité de commander les jeux auprès de Marie Foubert avec livraison décalée.

Sur inscription. .

L’Escale Médiathèque 10 Rue du Général de Gaulle Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 55 17 80 mediatheque@st-jouin-bruneval.fr

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English : Journée jeux avec Oika Oika

L’événement Journée jeux avec Oika Oika Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie