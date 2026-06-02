Atelier de danse contemporaine salle du Bélon Riec-sur-Bélon

Riec-sur-Bélon

Atelier de danse contemporaine

salle du Bélon Rue des Vieux Chênes Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Dans le cadre de la thématique Danse…et Animalité, dont une journée évènementielle est programmée le samedi 10 octobre avec plein de performances et de film, l’association riecoise Danse…Et propose un stage/atelier de danse le dimanche 4 octobre de 10h30 à 17h à la salle du Bélon à Riec avec les danseur(e)s Emeline Rabadeux et Damien Rouxel sur l’animalité, comment se sentir animal dans la façon de marcher de bouger de se relacher , aucune technique requise ouvert aux débutants .

salle du Bélon Rue des Vieux Chênes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 83 16 79 51

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English :

L’événement Atelier de danse contemporaine Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-06-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS