Atelier de danse Hip-Hop « Faraëkoto »
14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Début : 2026-05-20 16:30:00
Atelier de danse hip-hop
En lien avec le spectacle Faraëkoto, animé par la chorégraphe Séverine Bidaud.
Cet atelier est proposé aux enfants de 8 à 12 ans, sans niveau prérequis. 10 € / enfant
Mercredi 20 mai de 16h30 à 17h30 dans le studio de danse du Rayon Vert .
14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41
English : Atelier de danse Hip-Hop « Faraëkoto »
