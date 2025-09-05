Atelier de danse Hip-Hop « Faraëkoto » Saint-Valery-en-Caux

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Début : 2026-05-20 16:30:00

Atelier de danse hip-hop

En lien avec le spectacle Faraëkoto, animé par la chorégraphe Séverine Bidaud.

Cet atelier est proposé aux enfants de 8 à 12 ans, sans niveau prérequis. 10 € / enfant

Mercredi 20 mai de 16h30 à 17h30 dans le studio de danse du Rayon Vert .

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41

