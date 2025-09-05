DANSE HIP-HOP « Faraëkoto » Saint-Valery-en-Caux

vendredi 22 mai 2026.

DANSE HIP-HOP « Faraëkoto »

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

2026-05-22

Danse Hip-Hop: « Faraëkoto »

Faraëkoto est librement inspiré du conte populaire malgache lui-même inspiré des histoires d’Hansel et Gretel.

Ne pouvant aider leurs parents aux travaux des champs, Fara et Koto sont abandonnés et perdus dans la forêt. Car Fara et Koto ne sont pas des enfants ordinaires. Fara, la sœur, ne peut marcher, son frère Koto est privé de la parole. Mais ces êtres différents vont progressivement réaliser qu’ils peuvent être des corps libres, capables d’explorer de nouveaux possibles !

Mêlant danse hip-hop, textes et vidéo, Faraëkoto est un spectacle empreint d’optimisme qui amène chacun à réinterroger son propre regard sur le handicap et plus largement les différences.

Un conte chorégraphique virtuose et émouvant qui révèle la beauté des corps au-delà de leur fragilité.

A 20h00.

Durée 45 MIN

Tarifs C

5 ans + .

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41

