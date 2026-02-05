Du lin à l’étole Immersion dans un savoir-faire Quai d’Amont Saint-Valery-en-Caux
Du lin à l’étole Immersion dans un savoir-faire Quai d’Amont Saint-Valery-en-Caux samedi 23 mai 2026.
Du lin à l’étole Immersion dans un savoir-faire
Quai d’Amont Office de tourisme Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 17:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Démonstration d’un métier à tisser et création d’une étole de lin collective chaque visiteur entrant à l’Office de tourisme de Saint Valery en Caux sera invité à filer quelques fils de lin pour contribuer à la réalisation d’un étole que nous exposerons dans la cadre des festivités du festival du lin .
Venez librement entre 14h30 et 17h30 à l’Office de tourisme. .
Quai d’Amont Office de tourisme Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Du lin à l’étole Immersion dans un savoir-faire
L’événement Du lin à l’étole Immersion dans un savoir-faire Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre