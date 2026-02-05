Du lin à l’étole Immersion dans un savoir-faire Quai d’Amont Saint-Valery-en-Caux

Du lin à l’étole Immersion dans un savoir-faire

Démonstration d’un métier à tisser et création d’une étole de lin collective chaque visiteur entrant à l’Office de tourisme de Saint Valery en Caux sera invité à filer quelques fils de lin pour contribuer à la réalisation d’un étole que nous exposerons dans la cadre des festivités du festival du lin .

Venez librement entre 14h30 et 17h30 à l’Office de tourisme. .

Quai d’Amont Office de tourisme Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 63

